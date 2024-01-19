СМИ: Умерла автор романов «Жизнеописание Льва» и «Пролог» Наталия Репина

Российская писательница Наталия Репина скончалась в возрасте 56 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает Telegram-канал brief.

Литератор закончила филологический факультет МГУ и сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

Первый роман писательницы «Пролог», выпущенный в 2020 году, ранее был выбран лучшим произведением года по версии журналом «Урал». Другая работа автора «Жизнеописание Льва» выдвинут на премии «Новая словесность», «Большая Книга» и «Ясная Поляна».


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