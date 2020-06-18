Умерла актриса из фильма «Белое солнце пустыни» Галина Дашевская

На 80-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Галина Дашевская. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Театра имени Моссовета. Там подчеркнули, что актриса скончалась трагически.

Между тем, в некоторых СМИ появились сообщения о том, что артистка была сбита поездом в Подмосковье.

Добавим, Галина Дашевская сыграла более 40 ролей в различных спектаклях. Также она снималась в кино. Российскому зрителю она хорошо известна по работам в таких картинах, как «Белое солнце пустыни» и «Июльский дождь».