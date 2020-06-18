Умерла актриса из фильма «Белое солнце пустыни» Галина Дашевская

На 80-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Галина Дашевская. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Театра имени Моссовета. Там подчеркнули, что актриса скончалась трагически.

Между тем, в некоторых СМИ появились сообщения о том, что артистка была сбита поездом в Подмосковье.

Добавим, Галина Дашевская сыграла более 40 ролей в различных спектаклях. Также она снималась в кино. Российскому зрителю она хорошо известна по работам в таких картинах, как «Белое солнце пустыни» и «Июльский дождь».

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В конце мая стало известно, что муж актрисы Натальи Ваваловой, которая хорошо известна российскому зрителю по работе в картине «Москва слезам не верит», умер после заражения коронавирусной инфекцией. 81-летний Самвел Гаспаров ушел из жизни 26 мая в Москве.

О печальном известии на своей странице в Facebook сообщил журналист Георгий Сааков

Кинематографист Самвел Гаспаров за свою режиссерскую карьеру успел снять такие фильмы, как «Хлеб, золото, наган», «Координаты смерти» и «Стервятники на дорогах». Одной из лучших режиссерских работ Гаспарова стал криминальный боевик «Шестой».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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