Умерла актриса из фильма «Белое солнце пустыни» Галина Дашевская
На 80-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Галина Дашевская. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Театра имени Моссовета. Там подчеркнули, что актриса скончалась трагически.
Между тем, в некоторых СМИ появились сообщения о том, что артистка была сбита поездом в Подмосковье.
Добавим, Галина Дашевская сыграла более 40 ролей в различных спектаклях. Также она снималась в кино. Российскому зрителю она хорошо известна по работам в таких картинах, как «Белое солнце пустыни» и «Июльский дождь».
В конце мая стало известно, что муж актрисы Натальи Ваваловой, которая хорошо известна российскому зрителю по работе в картине «Москва слезам не верит», умер после заражения коронавирусной инфекцией. 81-летний Самвел Гаспаров ушел из жизни 26 мая в Москве.
О печальном известии на своей странице в Facebook сообщил журналист Георгий Сааков
Кинематографист Самвел Гаспаров за свою режиссерскую карьеру успел снять такие фильмы, как «Хлеб, золото, наган», «Координаты смерти» и «Стервятники на дорогах». Одной из лучших режиссерских работ Гаспарова стал криминальный боевик «Шестой».
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