Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

В США скончалась актриса Мэри Пэт Глисон, пишет издание Variety.

Как сообщил менеджер Глисон, смерть наступила в связи с болезнью. 70-летняя актриса страдала раком.

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За время своей карьеры, которую Мэри Пэт Глисон начала в 1982 году, она сыграла более чем в 160 фильмах и сериалах. В числе наиболее значимых - «Друзья», «Менталист», «Анатомия страсти», «Отчаянные домохозяйки». Также Мэри Пэт Глисон была занята в картинах «Брюс Всемогущий», «Основной инстинкт» и «Невыносимая жестокость».

Отмечается, что актриса была обладателем награды Daytime Emmy Awards в качестве соавтора сценария к сериалу «Путеводный свет».

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ФОТО: ru.wikipedia.org
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