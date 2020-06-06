Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

За время своей карьеры, которую Мэри Пэт Глисон начала в 1982 году, она сыграла более чем в 160 фильмах и сериалах. В числе наиболее значимых - «Друзья», «Менталист», «Анатомия страсти», «Отчаянные домохозяйки». Также Мэри Пэт Глисон была занята в картинах «Брюс Всемогущий», «Основной инстинкт» и «Невыносимая жестокость».

Отмечается, что актриса была обладателем награды Daytime Emmy Awards в качестве соавтора сценария к сериалу «Путеводный свет».

