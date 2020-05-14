Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Актриса Алла Мещерякова, сыгравшая в любимой россиянами картине «А зори здесь тихие, умерла в возрасте на 77 лет. Об этом заявили в Союзе кинематографистов, подчеркивает RT.

Напомним, в кино Мещерякова дебютировала в фильме «Страницы первой любви». Среди её наиболее известных и любимых зрителями работ роли в картинах «А зори здесь тихие», «Первый рейс», «Бригада», «Хозяин тайги» и «Калина красная», пишет Утро.ру.

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В январе НСН писала, что актриса Светлана Агеева, запомнившаяся зрителям по съёмкам в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», умерла в Москве на 80-ом году жизни. Печальное известие озвучила РИА Новости директор Липецкого драматического театра Галина Кулешова.

В первое десятилетие двухтысячных годов Агеева работала в трупе этого театра. В 2011 году сын актрисы перевёз её к себе в Москву. Как рассказала директор, Светлана Агеева до последнего момента старалась поддерживать контакт с театром, несмотря на болезнь, отмечают «Дни.ру».

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ФОТО: pixabay.com
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