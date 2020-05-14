Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Актриса Алла Мещерякова, сыгравшая в любимой россиянами картине «А зори здесь тихие, умерла в возрасте на 77 лет. Об этом заявили в Союзе кинематографистов, подчеркивает RT.

Напомним, в кино Мещерякова дебютировала в фильме «Страницы первой любви». Среди её наиболее известных и любимых зрителями работ роли в картинах «А зори здесь тихие», «Первый рейс», «Бригада», «Хозяин тайги» и «Калина красная», пишет Утро.ру.

