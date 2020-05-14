Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Актриса Алла Мещерякова, сыгравшая в любимой россиянами картине «А зори здесь тихие, умерла в возрасте на 77 лет. Об этом заявили в Союзе кинематографистов, подчеркивает RT.
Напомним, в кино Мещерякова дебютировала в фильме «Страницы первой любви». Среди её наиболее известных и любимых зрителями работ роли в картинах «А зори здесь тихие», «Первый рейс», «Бригада», «Хозяин тайги» и «Калина красная», пишет Утро.ру.
В январе НСН писала, что актриса Светлана Агеева, запомнившаяся зрителям по съёмкам в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», умерла в Москве на 80-ом году жизни. Печальное известие озвучила РИА Новости директор Липецкого драматического театра Галина Кулешова.
В первое десятилетие двухтысячных годов Агеева работала в трупе этого театра. В 2011 году сын актрисы перевёз её к себе в Москву. Как рассказала директор, Светлана Агеева до последнего момента старалась поддерживать контакт с театром, несмотря на болезнь, отмечают «Дни.ру».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
252 тыс.+9 974 / сут.
Умерли
2 305+93 / сут.
Выздоровели
53 530+5 527 / сут.
- Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
- Психиатр рассказал, как школьники переживут отмену общих перемен
- В России третий день подряд снижается число выявленных случаев COVID-19
- Россиян предупредили о риске заражения COVID-19 даже в перчатках
- В МВД опровергли информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru