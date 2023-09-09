Умер «звездный» пластический хирург Отари Гогиберидзе

«После ковида, перенесенного в феврале, он очень долго восстанавливался и, к сожалению ... сегодня скончался», — рассказала бывшая жена хирурга.

Отари Гогиберидзе — кандидат медицинских наук, врач с 28-летним опытом. Специалист окончил РУДН по специальности «Лечебное дело», ординатуру и аспирантуру по челюстно-лицевой хирургии, позже прошел профессиональную переподготовку по программам «Хирургия» и «Пластическая хирургия». Гогиберидзе был членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии и Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Хирург оперировал многих российских знаменитостей: известно, что Гогиберидзе делал пластику супруге телеведущего Дмитрия Диброва Полине.

