Умер звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов

«Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, но ты держался. Ты очень не хотел нас огорчать», — написал артист в соцсетях.

Причина смерти Шинова не уточняется.

Владимир Шинов известен по ролям в фильмах «Джуна», «Холодные берега», «Тихий Дон», сериалах «Склифосовский», «След», «Мент в законе», «Глухарь». На счету артиста более 40 работ в различных проектах.

