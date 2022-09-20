Умер звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов

Российский актер Владимир Шинов умер на 55-м году жизни. Об этом сообщил его коллега, актер Денис Матросов.

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«Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, но ты держался. Ты очень не хотел нас огорчать», — написал артист в соцсетях.

Причина смерти Шинова не уточняется.

Владимир Шинов известен по ролям в фильмах «Джуна», «Холодные берега», «Тихий Дон», сериалах «Склифосовский», «След», «Мент в законе», «Глухарь». На счету артиста более 40 работ в различных проектах.

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ФОТО: РИА Новости
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