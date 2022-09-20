Умер звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов
Российский актер Владимир Шинов умер на 55-м году жизни. Об этом сообщил его коллега, актер Денис Матросов.
«Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, но ты держался. Ты очень не хотел нас огорчать», — написал артист в соцсетях.
Причина смерти Шинова не уточняется.
Владимир Шинов известен по ролям в фильмах «Джуна», «Холодные берега», «Тихий Дон», сериалах «Склифосовский», «След», «Мент в законе», «Глухарь». На счету артиста более 40 работ в различных проектах.
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