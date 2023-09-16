Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

По данным портала, неделю назад артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. Позже состояние Гришечкина ухудшилось.

Как сообщила основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова, недавно она виделась с актером, который должен был ехать на гастроли в Санкт-Петербург.

«Билеты были куплены, а потом он позвонил и сказал, что не сможет из-за плохого самочувствия. А 15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце», — поделилась собеседница издания.

Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года. Артист окончил актерский факультет ГИТИСа, служил в московском «Театре на Юго-Западе» и Российском академическом молодежном театре. Кроме того, Гришечкин был художественным руководителем Волжского драматического театра и руководил театральной студией при Московском университете МВД РФ. Актер известен по ролям в десятках фильмов и сериалов, в частности, Гришечкин сыграл в проектах Next, «Каменская», «Солдаты».

