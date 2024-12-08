Умер звезда «Глухаря» и «Метода» Руденко-Травин
Скончался популярный актер Олег Руденко-Травин. Артисту было 67 лет, информация о его смерти размещена на сайте «Кино-театр.Ру».
Актер умер в ночь на 6 декабря. Прощание с артистом назначено на 9 декабря, оно пройдет в Воскресенском храме. Руденко-Травина похоронят на Дятловском кладбище.
Близкий друг артиста Анатолий Баташев рассказал, что Руденко-Травин умер в больнице, ему проводили операцию на сердце.
Олег Руденко-Травин начинал карьеру на театральных подмостках. Он служил в театрах в нескольких российских городах, в том числе и в Московском государственном Театре кукол.
В кино актер дебютировал в 1987 году. Он сыграл снявшись в фильме «Мужские портреты» режиссера Валерия Лонского. За свою жизнь Руденко-Травин снялся в около 50 фильмах и сериалах. Среди наиболее заметных проектов с его участием — «След», «Карпов», «Розыск», «Эпидемия». Наибольшую известность актеру принесли роли в популярных сериалах «Глухарь» и «Метод».
7 декабря умер продюсер «Полицейской академии» Пол Маслански. Он скончался в калифорнийской больнице, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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