Умер звезда «Глухаря» и «Метода» Руденко-Травин

Близкий друг артиста Анатолий Баташев рассказал, что Руденко-Травин умер в больнице, ему проводили операцию на сердце.

Олег Руденко-Травин начинал карьеру на театральных подмостках. Он служил в театрах в нескольких российских городах, в том числе и в Московском государственном Театре кукол.

В кино актер дебютировал в 1987 году. Он сыграл снявшись в фильме «Мужские портреты» режиссера Валерия Лонского. За свою жизнь Руденко-Травин снялся в около 50 фильмах и сериалах. Среди наиболее заметных проектов с его участием — «След», «Карпов», «Розыск», «Эпидемия». Наибольшую известность актеру принесли роли в популярных сериалах «Глухарь» и «Метод».

7 декабря умер продюсер «Полицейской академии» Пол Маслански. Он скончался в калифорнийской больнице, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

