Умер продюсер «Полицейской академии» Пол Маслански
7 декабря 202416:15
На 92 году жизни скончался продюсер комедийного сериала «Полицейская академия» Пол Маслански, передает издание The Hollywood Reporter.
Отмечается, что Маслански умер от естественных причин в больнице в Калифорнии.
Маслански в 1969 году организовывал съемки фильма «Красная палатка» под режиссурой Михаила Калатозова («Летят журавли») с Питером Финчем, Шоном Коннери, Клаудией Кардинале, Никитой Михалковым и Юрием Соломиным.
Широкому зрителю Маслански стал известен благодаря семи сериям «Полицейской академии».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru