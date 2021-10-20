Телеведущий Дмитрий Казнин скончался в возрасте 47 лет

Телеведущий Дмитрий Казнин умер от рака на 48-м году жизни. Информацию об этом опубликовал сайт телеканала «Дождь» (СМИ, признанное иностранным агентом по решению Минюста РФ).

По данным телеканала, журналист скончался в больнице. «В 2015 году ему диагностировали рак, он прошел несколько курсов химиотерапии и операций, лечился в Германии», - указано в публикации.

Казнин был ведущим на радиостанциях «Сити FM» и «Москва FM».

