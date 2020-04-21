Умер заражённый COVID-19 настоятель Богоявленского собора в Москве
Настоятель Богоявленского кафедрального Елоховского собора в Москве, протоиерей Александр Агейкин умер в больнице. У священнослужителя был ранее диагностирован коронавирус. О кончине клирика информирует официальный сайт Московской патриархии.
«Господь да упокоит душу новопреставленного в селениях праведных и сотворит ему вечную память. Просим ваших молитв об упокоении усопшего отца Александра», — говорится в сообщении.
По информации источников, священник впал рано утром в кому, врачи не смогли ничего поделать. На праздник похвалы Богородицы в субботу пятой недели Великого поста, 4 апреля, протоиерей сослужил патриарху Алексию.
Отцу Александру шёл 49 год.
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