Умер заражённый COVID-19 настоятель Богоявленского собора в Москве

Настоятель Богоявленского кафедрального Елоховского собора в Москве, протоиерей Александр Агейкин умер в больнице. У священнослужителя был ранее диагностирован коронавирус. О кончине клирика информирует официальный сайт Московской патриархии.

«Господь да упокоит душу новопреставленного в селениях праведных и сотворит ему вечную память. Просим ваших молитв об упокоении усопшего отца Александра», — говорится в сообщении.

По информации источников, священник впал рано утром в кому, врачи не смогли ничего поделать. На праздник похвалы Богородицы в субботу пятой недели Великого поста, 4 апреля, протоиерей сослужил патриарху Алексию.



Отцу Александру шёл 49 год.