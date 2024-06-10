В сообщении говорится, что Малютин родился 4 февраля 1964 года. Уроженец Новочеркасска, он окончил Ленинградский, а ныне Санкт-Петербургский госуниверситет имени Жданова, а также Военную академию тыла и транспорта.

С 1992 по 1999 год Малютин трудился в газете «Коммерсантъ».Также работал в «Газете.ру» и был главредом газеты «Известия». Сотрудником Агентства «Москва» Малютин стал в день его основания в 2014 году.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на мине в городе Шебекино подорвались трое бойцов самообороны и сотрудник телеканала «Россия 24», сообщает «Свободная пресса».

