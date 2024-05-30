Умерла театральный критик Инна Соловьева
Выдающийся театральный критик Инна Соловьева умерла на 97-м году, сообщили в Telegram-канале МХТ имени А. Чехова.
Соловьёва - автор более десятка книг об истории Художественного театра, а также по итальянскому и французскому кино. Под её редакцией выходили сборники писем, документов и творческого наследия Владимира Немировича-Данченко. Соловьева преподавала в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ.
Она удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Александра Невского. Прощание с театральным критиком и педагогом пройдет в Московском художественном театре, дата и время будут объявлены позже.
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