Умер выдающийся академик РАН Александр Бугаев

В соболезновании от имени президента РАН Геннадия Красникова говорится, что Бугаев был «выдающимся специалистом в области физики конденсированного состояния, а также информационных технологий и коммуникационных систем».

В РАН также отметили, что ученый внес огромный вклад в разработку и производство молекулярно-электронных датчиков движения, в том числе геофонов, сейсмографов и других подобных приборов.

Красников рассказал, что почти вся профессиональная деятельность Бугаева была связана с Московским физико-техническим институтом (МФТИ), где он трудился много лет. Президент РАН назвал Бугаева большим тружеником и светлым человеком, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



