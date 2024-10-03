Умер выдающийся академик РАН Александр Бугаев
Скончался российский ученый, создатель высокочувствительных детекторов акустических и магнитостатических волн, академик Российской академии наук (РАН) Александр Бугаев, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии наук.
В соболезновании от имени президента РАН Геннадия Красникова говорится, что Бугаев был «выдающимся специалистом в области физики конденсированного состояния, а также информационных технологий и коммуникационных систем».
В РАН также отметили, что ученый внес огромный вклад в разработку и производство молекулярно-электронных датчиков движения, в том числе геофонов, сейсмографов и других подобных приборов.
Красников рассказал, что почти вся профессиональная деятельность Бугаева была связана с Московским физико-техническим институтом (МФТИ), где он трудился много лет. Президент РАН назвал Бугаева большим тружеником и светлым человеком, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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