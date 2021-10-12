Умер врач, обеспечивавший подготовку Гагарина в космос

Колосов скончался в Петербурге в возрасте 89 лет. Прощание с ним состоится 15 октября в Траурном зале Санкт-Петербургского крематория.



Колосов являлся доцентом кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, с 1960 по 1976 годы находился на службе в Центре подготовки космонавтов. Он, в частности, принимал участие в медобеспечении первых космических полетов, в том числе полета Юрия Гагарина.

