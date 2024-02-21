Умер военный блогер Андрей Морозов
Умер российский военный блогер Андрей Морозов, который был известен под позывным «Мурз». Об этом сообщил глава Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман.
«Спи спокойно, Мурз», — написал он в своем Telegram-канале.
Причина смерти не уточняется. По данным канала «Zаписки Vетерана», Морозов покончил с собой.
Блогер вел Telegram-канал о событиях в зоне специальной военной операции, у него было около 110 тысяч подписчиков.
Ранее стало известно, что военный корреспондент Даниил Пионтковский пострадал при атаке дрона-камикадзе в ДНР, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru