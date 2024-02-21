Умер военный блогер Андрей Морозов

«Спи спокойно, Мурз», — написал он в своем Telegram-канале.

Причина смерти не уточняется. По данным канала «Zаписки Vетерана», Морозов покончил с собой.

Блогер вел Telegram-канал о событиях в зоне специальной военной операции, у него было около 110 тысяч подписчиков.

Ранее стало известно, что военный корреспондент Даниил Пионтковский пострадал при атаке дрона-камикадзе в ДНР, пишет Ura.ru.

