Рыбная ночь: Шеф-повар Сырников рассказал, как православным отметить Новый год
Несмотря на то, что Новый год выпадает на Рождественский пост, на столе уместными будут блюда из рыбы, сказал НСН Максим Сырников.
Новый год приходится на Рождественский пост, однако и постящиеся православные верующие смогут отметить праздник простыми и вкусными блюдами из рыбы. Об этом НСН заявил ресторатор, автор книг по русской национальной кухне, председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня» Максим Сырников.
По его словам, праздничными блюдами на православном новогоднем столе могут стать запеченная рыба и салат из рыбы.
«Напомню, что Новый год по новому стилю приходится на Рождественский пост, во время которого разрешено употреблять в пищу рыбу. Православный человек в это время не может позволить себе разносолы, естественно, никакого мяса, майонеза и яиц на столе быть не должно. Можно запечь рыбу с любыми овощами и постным маслом, приготовить красивую рыбную запеканку с луком и картофелем, это очень вкусно. Можно приготовить простой салат из рыбы, заранее посолить рыбу. Причем это вовсе не обязательно дорогие сорта рыбы — можно купить, например, скумбрию, камбалу, сельдь. А потом можно будет дождаться Рождества и Старого Нового года и разговляться по полной, сделать традиционные русские блюда — приготовить свинину, овсяные блины», — сказал ресторатор.
Ранее врач-кардиолог, специалист «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина назвала жирную рыбу одним из самых полезных продуктов для поддержания работы сердца. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru