Рыбная ночь: Шеф-повар Сырников рассказал, как православным отметить Новый год

Новый год приходится на Рождественский пост, однако и постящиеся православные верующие смогут отметить праздник простыми и вкусными блюдами из рыбы. Об этом НСН заявил ресторатор, автор книг по русской национальной кухне, председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня» Максим Сырников.

По его словам, праздничными блюдами на православном новогоднем столе могут стать запеченная рыба и салат из рыбы.