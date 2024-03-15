Умер участник команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев
Актер, участник команды-чемпиона высшей лиги КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев умер в Бишкеке в возрасте 43 лет. Об этом сообщил в соцсетях друг артиста Абдурахман Муртазалиев.
По его словам, Джуманалиев скончался дома в результате «несчастного случая». Как пишет портал Vesti.kg, звезда КВН упал, получив травму головы, и впоследствии умер.
Марат Джуманалиев в 2016 году стал чемпионом высшей лиги КВН в составе представляющей Киргизию команды «Азия Микс». Позже Джуманалиев снимался в сериале «Остров» и занимался благотворительной деятельностью. В прошлом артист занимался спортом, известно, что Джуманалиев — двукратный чемпион Киргизии по боксу.
Ранее на 41-м году жизни умер игрок, автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев призвал «изничтожить» школьные туалеты на улице
- Умер участник команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев
- В Белгородской и Калужской областях уничтожили пять БПЛА и два снаряда РСЗО «Град»
- Захарова: Румыния пытается навесить на Россию свои долги
- Жителей белгородской Козинки вывезли из села из-за сильных разрушений
- Болгария отправила на Украину эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами
- Губернатор Шапша: В Калужской области подавили четыре БПЛА
- Болгария начнет выдачу шенгенских виз россиянам
- В Томске старушка забыла в кондитерской пакет с миллионом рублей
- Боррель считает резней происходящее в секторе Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru