Умер участник команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев

По его словам, Джуманалиев скончался дома в результате «несчастного случая». Как пишет портал Vesti.kg, звезда КВН упал, получив травму головы, и впоследствии умер.

Марат Джуманалиев в 2016 году стал чемпионом высшей лиги КВН в составе представляющей Киргизию команды «Азия Микс». Позже Джуманалиев снимался в сериале «Остров» и занимался благотворительной деятельностью. В прошлом артист занимался спортом, известно, что Джуманалиев — двукратный чемпион Киргизии по боксу.

Ранее на 41-м году жизни умер игрок, автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов, напоминает телеканал «360».

