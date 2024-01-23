СМИ: Юморист из Сочи умер после драки на фестивале КВН
Юмориста, бывшего участника сочинской команды КВН «Южная столица» Амирана Геворкяна убили во время ежегодного фестиваля клуба в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, утром 18 января 31-летний Геворкян подрался с 32-летним уроженцем Дагестана Артуром Расуловым у гостиницы «Жемчужина», где проходит фестиваль. Во время потасовки Геворкян ударился головой о лестницу, потеряв сознание.
«Вызвавшие "скорую" утверждали, что пострадавший просто упал с высоты двух метров, но позднее стало известно о потасовке ... Амирана доставили в больницу, где у него диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральные гематомы слева и справа», — пишет SHOT.
Отмечается, что Геворкян впал в кому и через два дня скончался, не приходя в сознание. Расулова объявили в розыск.
Ранее драка с поножовщиной произошла в одном из ночных клубов Дагестана. Предположительно, конфликт разгорелся из-за девушки. В результате пострадали два человека, напоминает телеканал «360».
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