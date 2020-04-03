Умер трехкратный обладатель «Грэмми» Билл Уизерс

Трехкратный обладатель премии «Грэмми», автор и исполнитель соул-хитов «Ain't No Sunshine» и «Use Me» Билл Уизерс скончался в США в возрасте 81 года. Об этом сообщает Associated Press. По предварительным данным, причиной его смерти могли стать проблемы с сердцем.

По словам родственников, Уизерс был честен с людьми, и объединял их с помощью своей музыки. Отмечается, что его песня «Lean on Me» стала символом поддержки во время пандемии коронавируса. Многие работники здравоохранения, музыканты и артисты публикуют свои варианты этой песни, чтобы помочь другим пережить сложные времена.

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Напомним, 31 марта НСН писала, что драматург Леонид Зорин, автор пьесы «Покровские ворота» умер в возрасте 95 лет.

Он написал сценарии к фильмам таких режиссеров, как Эльдар Рязанов ( «Человек ниоткуда»), Виталий Мельников («Царская охота»). Огромный успех имел фильм Михаила Казакова «Покровские ворота», снятый по пьесе Зорина.

Среди его известных пьес также «Варшавская мелодия», «Декабристы», «Карнавал».




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ФОТО: pixabay.com
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