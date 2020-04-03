Умер трехкратный обладатель «Грэмми» Билл Уизерс

Трехкратный обладатель премии «Грэмми», автор и исполнитель соул-хитов «Ain't No Sunshine» и «Use Me» Билл Уизерс скончался в США в возрасте 81 года. Об этом сообщает Associated Press. По предварительным данным, причиной его смерти могли стать проблемы с сердцем.

По словам родственников, Уизерс был честен с людьми, и объединял их с помощью своей музыки. Отмечается, что его песня «Lean on Me» стала символом поддержки во время пандемии коронавируса. Многие работники здравоохранения, музыканты и артисты публикуют свои варианты этой песни, чтобы помочь другим пережить сложные времена.