Скончалась Народная артистка СССР Инна Макарова
Телеведущий Андрей Малахов в своем Twitter сообщил о смерти Народной артистки СССР Инны Макаровой. Ей было 93 года.
«Ушла из жизни народная артистка Инна Макарова. Об этом сообщила ее дочь Наталья Бондарчук», - написал Малахов.
Ирина Макарова родилась в 1926 году, училась во ВГИК, после чего поступила в труппу Театра-студии киноактера.
Сыграла в десятках картин, в том числе в таких культовых фильмах как «Девчата», «Молодая гвардия», «Дело Румянцева», «Мертвые души». В 1985 году ей присвоили звание Народной артистки СССР.
Была замужем за советским режиссером Сергеем Бондарчуком, в этом браке родилась актриса и режиссер Наталья Бондарчук.
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