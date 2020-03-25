Скончалась Народная артистка СССР Инна Макарова

Телеведущий Андрей Малахов в своем Twitter сообщил о смерти Народной артистки СССР Инны Макаровой. Ей было 93 года.



«Ушла из жизни народная артистка Инна Макарова. Об этом сообщила ее дочь Наталья Бондарчук», - написал Малахов.



Ирина Макарова родилась в 1926 году, училась во ВГИК, после чего поступила в труппу Театра-студии киноактера.



Сыграла в десятках картин, в том числе в таких культовых фильмах как «Девчата», «Молодая гвардия», «Дело Румянцева», «Мертвые души». В 1985 году ей присвоили звание Народной артистки СССР.



Была замужем за советским режиссером Сергеем Бондарчуком, в этом браке родилась актриса и режиссер Наталья Бондарчук.

