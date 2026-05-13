Умер телеведущий Владимир Молчанов — ему было 75 лет
Скончался российский телеведущий Владимир Молчанов, ему было 75 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Это произошло в больнице. По словам близких журналиста, в последнее время Молчанов много болел, но никогда ни на что не жаловался и держался стойко и мужественно.
Его госпитализировали пять раз за 2025 год с резкими болями в животе — последний раз зимой. Летом его увезли в больницу с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. В 2021 году телеведущему пересадили печень из-за онкологии, в 2022 году он перенес инфаркт.
Молчанов известен как символ позднесоветского ТВ, вёл программу «До и после полуночи». Он окончил филфак МГУ. За книгу «Возмездие должно свершиться» получил премию Максима Горького. В конце 80-х вёл три программы — «Время», утренние эфиры и своё легендарное шоу. Молчанов является лауреатом премии ТЭФИ (1998, 2001).
