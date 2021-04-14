Скончался телеведущий Олег Марусев

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в Instagram сообщил, что актёр и телеведущий Олег Марусев умер в возрасте 76 лет.

«Ушёл Олег... Я в оцепенении... Ничего не лезет в голову... Прощай, друг», - написал Садальский.

Причина смерти Марусева не уточняется.

Заслуженный артист РФ, режиссёр и телеведущий Олег Марусев родился 2 октября 1944 в Ташкенте. 35 лет проработал на телевидении, является создателем таких программ, как «Концерт после концерта», «С песней по жизни», «Под знаком зодиака», «Пойми меня» и другие. В последние годы служил в «Театре Луны».

Ранее в Санкт-Петербурге на 75-м году жизни скончался Заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Евгений Тиличеев, сообщает RT.

