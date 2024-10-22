Умер телеведущий Андрей Егоршев
Российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщила в соцсетях жена журналиста Мария.
Егоршев скончался 19 октября в Италии. Подробностей смерти журналиста не приводится.
Андрей Егоршев родился в 1965 годе в подмосковном Жуковском, окончил факультет журналистики МГУ, считался одним из создателей жанра «обзор прессы». Журналист вел телепрограммы на каналах ОРТ (Первом канале), НТВ, «ТВ Центр», «Вести». Также Егоршев сотрудничал с различными радиостанциями, в том числе «Маяк», «Радио России», «Вести ФМ». С 2015-го журналист занимался преимущественно бизнесом.
Ранее стало известно, что на 70-м году жизни умер историк, журналист и телеведущий Николай Сванидзе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru