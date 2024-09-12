Умер журналист Николай Сванидзе
Историк, журналист и телеведущий Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, Сванидзе ушел из жизни накануне. Журналист скончался вечером в своей московской квартире.
«В прошлом году у него диагностировали ишемию головного мозга», — отмечает издание.
Смерть журналиста подтвердила член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева.
«Николай Карлович Сванидзе! Дорогой!!! Как же без вас?» — написала правозащитник в Telegram.
Николай Сванидзе родился в 1955 году в Москве, окончил исторический факультет МГУ, получив специальность «историк, преподаватель истории со знанием иностранного языка». С 1991 года Сванидзе работал на телевидении, где в разное время вел программы «Подробности», «Суд времени», «Исторический процесс», «Зеркало», «Клуб сенаторов». С 2007-го телеведущий руководил кафедрой журналистики в РГГУ, в 2010-2022 годах возглавлял Институт массмедиа и рекламы РГГУ.
Ранее стало известно о смерти телеведущего Александра Маслякова, ему было 82 года, напоминает RT.
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