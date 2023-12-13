Умер сценарист «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов

Уточняется, что в последнее время Константинов, также известный, как сценарист сериала «Бандитский Петербург», тяжело и неизлечимо болел.

«О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Ранее на 69 году жизни умер киновед, автор и ведущий телевизионных программ Андрей Шемякин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

