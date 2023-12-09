Умер литературный критик и профессор ВШЭ Андрей Немзер
Литературовед Олег Лекманов в своих соцсетях сообщил о смерти литературного критика и профессора ВШЭ Андрея Немзера, сообщает РБК.
По словам супруги Яны, у него была последняя стадия онкологического заболевания и он умер в реанимации.
Андрей Немзер является выпускником филологического факультета Московского госуниверситета. Он работал в журнале «Литературное обозрение», «Независимой газете» и газете «Сегодня».
Также Немзер преподавал в Российской театральной академии и в Высшей школе экономики.
Ранее на 69 году жизни умер киновед, автор и ведущий телевизионных программ Андрей Шемякин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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