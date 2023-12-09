Умер литературный критик и профессор ВШЭ Андрей Немзер

По словам супруги Яны, у него была последняя стадия онкологического заболевания и он умер в реанимации.

Андрей Немзер является выпускником филологического факультета Московского госуниверситета. Он работал в журнале «Литературное обозрение», «Независимой газете» и газете «Сегодня».

Также Немзер преподавал в Российской театральной академии и в Высшей школе экономики.

Ранее на 69 году жизни умер киновед, автор и ведущий телевизионных программ Андрей Шемякин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

