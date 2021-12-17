Умер старейший Герой Советского Союза 105-летний Василий Мичурин
Участник советско-финской и Великой Отечественной войны, старейший в мире Герой Советского Союза Василий Мичурин умер в Минске в возрасте 105 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.
Ведомство выразило соболезнования родным и близким Мичурина.
«Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь», — отмечается в сообщении Минобороны.
Как сообщает ТАСС, золотую звезду Героя Советского Союза Василий Мичурин получил в 1940 году за отважную оборону во время советско-финской войны. Во время ВОВ военного наградили орденом Красной Звезды с присвоением звания майора (за взятие Барановичей), еще одним орденом Красной Звезды — за бои в Польше, орденами Отечественной войны II степени — за участие в штурме Кенигсберга и взятие Берлина.
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