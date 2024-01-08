Умер создатель языка программирования Pascal Вирт

Швейцарский ученый, создатель и ведущий проектировщик языков программирования Pascal и Modula-2 Никлаус Вирт умер на 90-м году жизни. Об этом сообщили в Ассоциации вычислительной техники (АСМ).

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По данным объединения, ученый ушел из жизни 1 января. Причина смерти не уточняется.

«Вирт разработал ряд инновационных компьютерных языков EULER, ALGOL-W, MODULA и PASCAL, которые послужили основой для будущих компьютерных языков, систем и архитектурных исследований», — указали в АСМ.

В ассоциации добавили, что в 1950-1960-х годах специалист с помощью небольших академических и промышленных групп создал ряд влиятельных программных систем.

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ФОТО: РИА Новости
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