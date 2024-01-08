Умер создатель языка программирования Pascal Вирт

По данным объединения, ученый ушел из жизни 1 января. Причина смерти не уточняется.

«Вирт разработал ряд инновационных компьютерных языков EULER, ALGOL-W, MODULA и PASCAL, которые послужили основой для будущих компьютерных языков, систем и архитектурных исследований», — указали в АСМ.

В ассоциации добавили, что в 1950-1960-х годах специалист с помощью небольших академических и промышленных групп создал ряд влиятельных программных систем.

Ранее на 97-м году жизни умер один из создателей отечественного цветного телевидения Абрам Шендерович, напоминает RT.

