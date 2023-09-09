Умер главный разработчик программы PowerPoint Деннис Остин

По данным газеты, Остин умер от рака легких, давшего метастазы в мозг. Создатель софта ушел из жизни 1 сентября в своем доме в Лос-Альтосе в штате Калифорния.

Деннис Остин и его коллега Роберт Гаскинс, работавшие в компании Forethought, в 1980-е годы создали программу PowerPoint. Позже фирму приобрела корпорация Microsoft, при этом Остин продолжил руководить разработкой софта. Специалист вышел на пенсию в 1996 году.

