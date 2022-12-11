Умер советский разведчик Георгий Санников
Разведчик Советского Союза Георгий Санников скончался на 94-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергея Иванова 11 декабря, в воскресенье.
Он участвовал в ликвидации оуновского подполья на Украине, затем работал в ФРГ и добывал важную разведывательную информацию.
«Сегодня не стало прекрасного человека - Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал», - цитирует агентство Иванова.
Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Екатеринбурге.
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