Умер советский разведчик Георгий Санников

Кабмин: Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 362,5 млн рублей на выплаты малообеспеченным семьям с тремя и более детьми СМИ: болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Париже Старовойт: в Курской области запретят продавать и запускать фейерверки Ледяной дождь привел к нарушениям энергоснабжения ряда районов Нижегородской области Синоптик: в Москве за сутки выпало более 20% месячной нормы осадков