Умер советский разведчик Георгий Санников

Разведчик Советского Союза Георгий Санников скончался на 94-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергея Иванова 11 декабря, в воскресенье.

Американский разведчик рассказал о сговоре Запада и Украины в 2014 году

Он участвовал в ликвидации оуновского подполья на Украине, затем работал в ФРГ и добывал важную разведывательную информацию.
«Сегодня не стало прекрасного человека - Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал», - цитирует агентство Иванова.

Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Екатеринбурге.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РазведкаСССРСмерть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры