Умер советский актер Владимир Шныпарь
24 октября 202313:20
Умер советский актер театра и кино, режиссер Владимир Шныпарь.
«Русский дубляж» сообщает, что Шныпарь умер 18 октября в Аугсбурге, в Германии - он там жил с середины 1990-х годов. Актер родился 8 марта 1941 года в Минске.
Владимир известен игрой в одной из первых советских постановок про английского сыщика - «Его величество Шерлок Холмс». Он также играл в «Такая она игра», «Приглашение к танцу», «Расколотое небо» и в других картинах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru