Умер советский актер Владимир Шныпарь

«Русский дубляж» сообщает, что Шныпарь умер 18 октября в Аугсбурге, в Германии - он там жил с середины 1990-х годов. Актер родился 8 марта 1941 года в Минске.

Владимир известен игрой в одной из первых советских постановок про английского сыщика - «Его величество Шерлок Холмс». Он также играл в «Такая она игра», «Приглашение к танцу», «Расколотое небо» и в других картинах.

