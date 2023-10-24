Снявшийся в «Гардемаринах» и «Антикиллере» актер Голубенко умер в реанимации

Отмечается, что артист скончался ещё 2 октября, однако известно об этом стало только сейчас. Голубенко, родившийся 8 октября 1940 года, неделю не дожил до своего 83-летия. По словам супруги актёра, в конце сентября он попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. В СМИ сообщали, что ситуацию осложняли хронические заболевания.

Валентин Голубенко в 1961 году окончил Харьковский театральный институт. Служил в Севастопольском театре Краснознаменного Черноморского флота, а с 1968 года - в Центральном театре Советской Армии (ныне - Российской Армии).

На счету Голубенко более сотни работ в кино. Это, в том числе, «Служили два товарища», «Антикиллер», «Семнадцать мгновений весны», «Вам и не снилось», «Следствие ведут Знатоки», «Гардемарины, вперед!», «Приключения принца Флоризеля», «Кин-дза-дза!» и другие. Также его голосом говорят Джон Коффи («Зелёная миля»), Древобород («Властелин колец: Две крепости»), Главный компьютер («Матрица: Революция»).

Ранее в возрасте 60 лет умер участник легендарных юмористических программ «Каламбур» и «Маски-шоу», создатель и носитель образа Мужика из «Деревни Дураков» актёр Сергей Гладков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

