Умер советский летчик-космонавт Анатолий Филипченко

«В воскресенье, 7 августа 2022 года, на 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко», — говорится в сообщении госкорпорации.

Роскосмос выразил соболезнования родным и близким космонавта.

Анатолий Филипченко родился в 1928 году. В прошлом военный летчик, в 1965 году он был назначен космонавтом. В октябре 1969-го Филипченко совершил свой первый космический полет в составе экипажа корабля «Союз-7»; одновременно в космосе находились корабли «Союз-6» и «Союз-8», полет продлился пять суток. Филипченко был награжден двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.

