Умер сооснователь обувной компании Vans Пол Ван Дорен
Скончался сооснователь обувной компании Vans (США) Пол Ван Дорен. Мужчине было 90 лет, сообщает Associated Press.
Компания, основанная Полом Ван Дореном и его братом Джеймсом вместе с бизнес-партнерами Гордоном Ли и Сержем Делиа, прославила их своими кедами. Компания была открыта в 1966 году.
Кеды Vans понравились клиентам. Продукцию компании продавали в крупных торговых центрах, а также специализированных магазинах для серферов. Особенную популярность кеды получили у скейтбордистов. Ван Доренпредоставил возможность покупателям заказать обувь с собственным дизайном.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 329 / сут.
Умерли
113 тыс.+370 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 255 / сут.
- Для россиян День Победы оказался самым важным праздником
- Умер сооснователь обувной компании Vans Пол Ван Дорен
- Макрон назвал темы предстоящего саммита ЕС
- Погоду перед парадом в Москве учтут для решения о проведении его воздушной части 9 мая
- Фига в кармане. Чехия за закрытыми дверями договаривается с ЕС о высылке российских дипломатов
- Россияне назвали любимые фильмы и песни о войне
- Песков: Погода может повлиять на воздушную часть парада Победы
- СМИ: Чехия обратилась к странам ЕС с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату
- США десантировали солдат в Эстонии во время крупнейших за 25 лет учений
- Anadolu: США хотят вернуть Россию в 1990-е годы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru