Умер сооснователь обувной компании Vans Пол Ван Дорен

Компания, основанная Полом Ван Дореном и его братом Джеймсом вместе с бизнес-партнерами Гордоном Ли и Сержем Делиа, прославила их своими кедами. Компания была открыта в 1966 году.

Кеды Vans понравились клиентам. Продукцию компании продавали в крупных торговых центрах, а также специализированных магазинах для серферов. Особенную популярность кеды получили у скейтбордистов. Ван Доренпредоставил возможность покупателям заказать обувь с собственным дизайном.

