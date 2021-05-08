Умер сооснователь обувной компании Vans Пол Ван Дорен

Скончался сооснователь обувной компании Vans (США) Пол Ван Дорен. Мужчине было 90 лет, сообщает Associated Press.

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Компания, основанная Полом Ван Дореном и его братом Джеймсом вместе с бизнес-партнерами Гордоном Ли и Сержем Делиа, прославила их своими кедами. Компания была открыта в 1966 году.

Кеды Vans понравились клиентам. Продукцию компании продавали в крупных торговых центрах, а также специализированных магазинах для серферов. Особенную популярность кеды получили у скейтбордистов. Ван Доренпредоставил возможность покупателям заказать обувь с собственным дизайном.

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ФОТО: pixabay.com
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