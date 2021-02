Умер собравший $45 млн на борьбу с COVID-19 британский ветеран

Ветеран Второй мировой войны 100-летний Том Мур, собравший почти 45 млн долларов на нужды врачей, умер от последствий коронавируса. Об этом говорится в заявлении дочерей британского полковника.

Мур скончался через два дня после госпитализации.

«Последний год жизни нашего отца был замечательным. За это время он будто молодел и испытал моменты, о которых всегда мечтал», — цитирует ТАСС заявление семьи Мура.

Весной 2020 года на фоне пандемии COVID-19 Том Мур объявил благотворительный сбор на нужды Национальной системы здравоохранения Великобритании. Ветеран обещал в обмен на пожертвования обойти на ходунках свой сад в Марстон-Мортей, графство Бедфордшир. Мур планировал пройти 100 кругов по 25 м, однако обошёл сад 200 раз.

Полковник намеревался собрать тысячу фунтов, однако его акция вызвала огромный интерес, и в итоге на нужды врачей пожертвовали более 32 млн фунтов.

Кроме того, Мур записал с британским тенором Майклом Боллом кавер-версию песни You'll Never Walk Alone, попавшую на первое место чартов iTunes и Official Charts Company.

Ветеран, вышедший в отставку капитаном, в знак признания получил почётное звание полковника британских Вооружённых сил Великобритании. Кроме того, королева Великобритании Елизавета II посвятила Мура в рыцари.