Умер самый старый кот в России
Сиамский кот по кличке Дашун, который является самым старым в России, умер в Тюмени. Животному было 26 лет, сообщает РИА Новости.
«В последнее время он был слаб, но еще ходил, реагировал, мог куда-то запрыгнуть, спрыгнуть, много не кушал» - рассказала хозяйка кота Эльвира Чаниева.
Кот Дашун страдал от мочекаменной болезни. Ветеринары, по словам хозяйки, ставили ему уколы. Последние дни самый старый кот России провел у окна.
Ранее стало известно, что в Испании на законодательном уровне обязали владельцев собак проходить бесплатный образовательный курс «с целью содействия надлежащему ответственному владению животным».
Зоопсихолог Ярослав Волков в интервью НСН рассказал, что должны знать будущие владельцы собак, усомнившись, что в России введут их обучение, как в Испании.
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