Умер композитор, музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров
Композитор, музыкант групп «Сплин», «Колибри» и Tequilajazzz, саунд-продюсер Олег Эмиров скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщается на странице группы «Колибри» в Facebook.
«У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ. Человек», — говорится в сообщении.
Причина смерти Эмирова не уточняется. По данным СМИ, музыкант скончался из-за проблем с сердцем.
Олег Эмиров родился в 1970 году в Ленинграде. С 1998 года музыкант сотрудничал как клавишник и аранжировщик с некоторыми коллективами, в том числе «Сплин» и «Колибри». В 1999 году Эмиров стал композитором и саунд-продюсером телеканала НТВ, также он писал музыку для каналов ТНТ, «ТВ Центр», украинских К1 и К2.
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