Умер композитор, музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров

«У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ. Человек», — говорится в сообщении.

Причина смерти Эмирова не уточняется. По данным СМИ, музыкант скончался из-за проблем с сердцем.

Олег Эмиров родился в 1970 году в Ленинграде. С 1998 года музыкант сотрудничал как клавишник и аранжировщик с некоторыми коллективами, в том числе «Сплин» и «Колибри». В 1999 году Эмиров стал композитором и саунд-продюсером телеканала НТВ, также он писал музыку для каналов ТНТ, «ТВ Центр», украинских К1 и К2.

