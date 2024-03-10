Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Президент Ассоциации банков России и экс-зампред Центробанка РФ Георгий Лунтовский умер в возрасте 73 лет, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Умер сенатор от нижегородского правительства Владимир Лебедев

Парламентарий выразил соболезнования родным и близким. По словам Аксакова, Лунтовский сделал многое для развития российской банковской системы. Причина смерти не называется.

Лунтовский с 1999 по 2005 год занимал должность заместителя председателя Центробанка РФ, после чего стал первым зампредом. В 2017 году возглавил Ассоциацию банков России.

В конце февраля ушел из жизни бывший глава правительства СССР Николай Рыжков. Политику было 94 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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