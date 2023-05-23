Умер председатель заксобрания Омской области
Председатель законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский умер на 77-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.
«Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей ... области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как отметил мэр Омска Сергей Шелест, вся жизнь Варнавского была связана с Омской областью. Спикер заксобрания начал работать с 16 лет, пройдя путь от ученика фрезеровщика до председателя регионального парламента, указывает телеканал «360».
«Мудрый и опытный политик, настоящий патриот, тонкий дипломат <...> В самое сложное время он умел находить баланс между разными партиями и политиками ... в интересах омичей», — написал градоначальник в Telegram.
Владимир Варнавский был бессменным спикером заксобрания Омской области с 1994 года, пишет РИА ФАН.
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