Умер председатель заксобрания Омской области

«Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей ... области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил мэр Омска Сергей Шелест, вся жизнь Варнавского была связана с Омской областью. Спикер заксобрания начал работать с 16 лет, пройдя путь от ученика фрезеровщика до председателя регионального парламента, указывает телеканал «360».

«Мудрый и опытный политик, настоящий патриот, тонкий дипломат <...> В самое сложное время он умел находить баланс между разными партиями и политиками ... в интересах омичей», — написал градоначальник в Telegram.

Владимир Варнавский был бессменным спикером заксобрания Омской области с 1994 года, пишет РИА ФАН.

