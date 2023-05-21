Умер актер и постановщик трюков Олег Василюк
Ушел из жизни актер и каскадер Олег Василюк, снимавшийся в сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его коллегу Олега Корытина.
Корытин назвал Василюка неординарным постановщиком трюков.
«Он всегда подходил к трюковой работе очень вдумчиво, можно сказать, у него был свой подход», - сказал каскадер.
На счету Василюка десятки проектов. Он участвовал в съемках фильмов «Трудно быть богом», «Похищение скакуна», «Остров сокровищ» и других картин.
Актер из сериала «Юнона и Авось» Владимир Кузнецов ушел из жизни 15 мая. Он служил в театре «Ленком» на протяжении 45 лет, передает «Радиоточка НСН».
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