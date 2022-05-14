Умер правозащитник Андрей Бабушкин
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава межрегиональной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин скончался на 58 году жизни, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
«Великий Андрей Бабушкин скончался сегодня ночью. Я пока не найду слов, чтобы описать потерю для всех нас, для правозащиты», - отметила Меркачева в своем Telegram-канале.
По ее словам, днем ранее из-за осложнений заболевания Бабушкина госпитализировали в тяжелом состоянии.
Информацию о времени и месте прощания с правозащитником сообщат дополнительно, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе СПЧ.
Андрей Бабушкин родился 28 января 1964 года в Москве. С 1990 года занимался политической деятельностью, был депутатом Моссовета. Через год возглавил столичную комиссию по делам тюрем и предупреждению правонарушений. Последнее десятилетие жизни был членом СПЧ.
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