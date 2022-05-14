Умер правозащитник Андрей Бабушкин

«Великий Андрей Бабушкин скончался сегодня ночью. Я пока не найду слов, чтобы описать потерю для всех нас, для правозащиты», - отметила Меркачева в своем Telegram-канале.

По ее словам, днем ранее из-за осложнений заболевания Бабушкина госпитализировали в тяжелом состоянии.

Информацию о времени и месте прощания с правозащитником сообщат дополнительно, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе СПЧ.

Андрей Бабушкин родился 28 января 1964 года в Москве. С 1990 года занимался политической деятельностью, был депутатом Моссовета. Через год возглавил столичную комиссию по делам тюрем и предупреждению правонарушений. Последнее десятилетие жизни был членом СПЧ.

