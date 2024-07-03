Умер посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев

«Валерьян Владимирович проявил себя как блестящий профессионал, эрудит и великолепный дипломат-арабист, оставаясь при этом замечательным и скромным человеком, настоящим товарищем, другом и наставником», - сообщили в ведомстве.

Причина смерти Шуваева не сообщается. В МИД РФ выразили соболезнования родным и близким посла.

В материале уточняется, что Шуваев был удостоен ордена Мужества, а также был отмечен благодарственным письмом президента России Владимира Путина и званием «Почётный работник МИД России», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

