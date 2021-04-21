Умер последний защитник Брестской крепости

На 92-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Петр Котельников, сообщил телеканал СТВ. Он был последним живым защитником Брестской крепости.

По информации белорусского портала tut.by, ветеран умер у себя дома в Москве. Он болел онкологией.

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Он родился в 1929 году в селе Долгово Пензенской области. На момент обороны Брестской крепости Петру Котельникову было 12 лет. Его история стала прототипом для главного героя фильма «Брестская крепость».

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ФОТО: ru.wikipedia.org
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