Умер последний защитник Брестской крепости
21 апреля 202111:48
На 92-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Петр Котельников, сообщил телеканал СТВ. Он был последним живым защитником Брестской крепости.
По информации белорусского портала tut.by, ветеран умер у себя дома в Москве. Он болел онкологией.
Он родился в 1929 году в селе Долгово Пензенской области. На момент обороны Брестской крепости Петру Котельникову было 12 лет. Его история стала прототипом для главного героя фильма «Брестская крепость».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru