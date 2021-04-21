Умер последний защитник Брестской крепости

Среднюю ставку по ипотеке хотят снизить до 6,9% годовых За сутки СОVID-19 заразились еще 8 271 человек На Украине подписан закон, позволяющий провести мобилизацию за сутки Глава УЕФА поприветствовал решение английских клубов отказаться от выступления в Суперлиге