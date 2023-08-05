Путин поздравил ветерана Николая Кульпова со столетним юбилеем

Путин отметил, что Кульпов является настоящим примером преданной службы Родине. По словам президента, во время Великой Отечественной войны он прошел путь до Восточной Пруссии. Также глава государства подчеркнул, что Кульпов сражался в небе над Кореей, проявив там исключительное мужество.

Николай Кульпов является почетным гражданином Тульской области. Также Кульпов кавалер высшей госнаграды Франции ордена почетного легиона. Ветеран был удостоен золотой и серебряной медалей за особый вклад в развитие Тульской области, сообщает «Радиоточка НСН».

