Умер последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев
На 93-м году жизни умер последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
"8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» в 1970-1974 гг. Иван Степанович Силаев", - говорится в сообщении.
Иван Силаев был заместителем министра и министром авиационной промышленности СССР в 70-х годах. В 1985 году занял должность заместителя председателя Совета Министров СССР, а в 1990 году стал главой Совета Министров РСФСР.
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