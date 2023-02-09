На 93-м году жизни умер последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

"8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» в 1970-1974 гг. Иван Степанович Силаев", - говорится в сообщении.

Иван Силаев был заместителем министра и министром авиационной промышленности СССР в 70-х годах. В 1985 году занял должность заместителя председателя Совета Министров СССР, а в 1990 году стал главой Совета Министров РСФСР.

