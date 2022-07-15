Умер глава Бразильского императорского дома
15 июля 202223:26
Принц Бразильской императорской семьи Луис Орлеан-Браганса скончался в Сан-Паулу в возрасте 84 года. Об этом канцелярия Императорского дома Бразилии сообщила в Twitter, передает ТАСС.
Сообщается, что Императорский дом возглавит его брат Бертран Орлеан-Браганса.
Луис Орлеан-Браганса был праправнуком последнего бразильского императора Дона Педру II.
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15 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru