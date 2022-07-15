Умер глава Бразильского императорского дома

Принц Бразильской императорской семьи Луис Орлеан-Браганса скончался в Сан-Паулу в возрасте 84 года. Об этом канцелярия Императорского дома Бразилии сообщила в Twitter, передает ТАСС.

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Сообщается, что Императорский дом возглавит его брат Бертран Орлеан-Браганса.

Луис Орлеан-Браганса был праправнуком последнего бразильского императора Дона Педру II.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:Бразилия
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