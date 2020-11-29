Умер экс-глава РАН Владимир Фортов

Известно, что академик болел коронавирусом COVID-19.

«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский учёный, президент РАН в 2013—2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — цитирует Газета.ru Иванова.

Напомним, Владимир Фортов был не только ученом, он являлся государственным деятелем. С 1996 по 1997 годы был заместителем председателя Правительства РФ, примерно в этот же период (1996—1998) возглавлял министерство науки и технологий Российской Федерации и Государственный комитет РФ по науке и технологиям. Президентом РАН являлся с 2013 по 2017 годы. Звание академика РАН он получил в 1991 году. Также Фортов являлся лауреатом Государственной премии СССР, Государственной премии России, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

