Умер экс-глава РАН Владимир Фортов
Экс-президент РАН академик Владимир Фортов скончался на 75 году жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя президента РАН Владимира Иванова.
Известно, что академик болел коронавирусом COVID-19.
«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский учёный, президент РАН в 2013—2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — цитирует Газета.ru Иванова.
Напомним, Владимир Фортов был не только ученом, он являлся государственным деятелем. С 1996 по 1997 годы был заместителем председателя Правительства РФ, примерно в этот же период (1996—1998) возглавлял министерство науки и технологий Российской Федерации и Государственный комитет РФ по науке и технологиям. Президентом РАН являлся с 2013 по 2017 годы. Звание академика РАН он получил в 1991 году. Также Фортов являлся лауреатом Государственной премии СССР, Государственной премии России, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
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