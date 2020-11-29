Умер экс-глава РАН Владимир Фортов

Экс-президент РАН академик Владимир Фортов скончался на 75 году жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя президента РАН Владимира Иванова.

Фортов призвал Счётную палату проанализировать неудачную «реформу РАН»

Известно, что академик болел коронавирусом COVID-19.

«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский учёный, президент РАН в 2013—2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — цитирует Газета.ru Иванова.

Напомним, Владимир Фортов был не только ученом, он являлся государственным деятелем. С 1996 по 1997 годы был заместителем председателя Правительства РФ, примерно в этот же период (1996—1998) возглавлял министерство науки и технологий Российской Федерации и Государственный комитет РФ по науке и технологиям. Президентом РАН являлся с 2013 по 2017 годы. Звание академика РАН он получил в 1991 году. Также Фортов являлся лауреатом Государственной премии СССР, Государственной премии России, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Владимир Фортов
ТЕГИ:РоссияУченыеСмерть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры