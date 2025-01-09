Умер популярный московский ресторатор Кирилл Гусев

Один из самых известных рестораторов Москвы Кирилл Гусев скончался утром в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Время и причина смерти не уточняются. По данным ресторанного обозревателя Марии Лобановой, Гусев почувствовал себя плохо с сердцем, но отказывался от госпитализации. Лобанова назвала смерть Гусева ужасной утратой.

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Гусев был известен как основатель и совладелец нескольких популярных ресторанов, включая «Обломов», «Павильон» на Патриарших прудах, «Чентрале», «Гастроном», «Золотой», Fish, Nabi и Bistrot.

Также он был совладельцем холдинга «Ресторанный синдикат», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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