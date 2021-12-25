Умер писатель Альберт Лиханов

Песков: Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности

Гражданский самолет МС-21 с российским композитным крылом выполнил первый полет

Число погибших мигрантов у греческого острова Парос достигло 13

В Москве в субботу снег и - 5 -7 градусов, в Подмосковье до - 10 градусов