Умер писатель Альберт Лиханов

На 86 году жизни умер писатель Альберт Лиханов. Об этом сообщает Общественная палата России.

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«Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей», — сообщили в пресс-службе Общественной палаты.

Отмечается, что писатель возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей.

Первой крупной публикацией Лиханова стал рассказ «Шагреневая кожа», который в 1962 году опубликовал журнал «Юность». Творчество Лиханова было посвящено формированию характера и мировоззрения подростков, его отношениям со взрослыми. Эти темы нашли отражение в произведениях автора: «Звёзды в сентябре», «Тёплый дождь», трилогии «Семейные обстоятельства», повестях «Голгофа», «Русские мальчики», «Мужская школа», «Никто», «Сломанная кукла», «Слётки» и других.

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ФОТО: pixabay.com
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